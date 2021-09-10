電金傳百花齊放 外資回頭轉買 三大法人共買超178.73億元

台股今 (10) 日早盤下跌開出後，不久即震盪翻紅，由電子三雄領軍電子權值股上攻，加上台塑四寶、鋼鐵人、航海王領軍傳產股走強，指數大漲 170.24 點，收最高點 17474.57 點，外資回頭轉買，三大法人共買超 178.73 億元。

台股今日成交量持續萎縮、僅 2651 億元。觀察籌碼面變動，外資今天回頭轉買 150.21 元，中止連兩賣；投信續買超 2.72 億元；自營商轉買超 25.75 億元，三大法人合計買超 178.73 億元。

在 IC 設計、面板雙虎領漲，傳產航海王、鋼鐵人勁揚，金融股助攻下，呈現電子、金融、傳產齊漲，收復季線，且尾盤再推升一波，終場加權指數大漲 170.24 點，以 17474.57 點收最高，成交量微幅放大到 2651.79 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開低後，盤中翻紅上攻，上漲 0.48%，收 622 元；聯電早盤同樣走勢震盪，漲幅超過 1%；鴻海小漲 0.93%，收 108 元；聯發科大漲 2.66%；日月光投控在 8 月營收寫次高帶動下，漲近半根停板 3%。

IC 設計族群連兩日反彈上攻，力旺、智原強攻漲停，康呈漲逾半根停板，譜瑞 - KY、聯詠、偉詮電、旺玖漲幅都超過 4%。

中鋼第四季盤價看漲，鋼市多頭循環可望持續到明年上半年，激勵鋼鐵族群再掀漲勢，世紀鋼、中鴻、聚亨、燁興、春源漲幅都超過 2%，中鋼漲幅也有 1.95%。

航運三雄午盤後拉高，長榮大漲逾半根停板，陽明漲超過 3%，萬海漲幅也近 2%。

防疫概念股股價連兩日回檔，恆大大跌逾半根停板，康那香也大跌 4%，由五倍券與宅經濟概念股接棒演出，網家飆漲超過 7%，富邦媒、創業家大漲 5%，浪凡也上漲 4%。