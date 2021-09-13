〈台股盤中〉「金鋼」力抗電子賣壓 季線失而復得

台股今 (13) 日在電子族群續弱下，一度重挫近 90 點，跌破季線，但金融、鋼鐵兩大族群挺身而出、發揮穩盤力量，帶動大盤跌點收斂、一度翻紅，午盤前暫重返季線；不過今日成交量仍未見放大，預估量 2500 億元。

富邦金今日大漲半根漲停板，成為今日撐盤主力，領漲金融股走揚，台新金漲近 3%，國泰金、開發金也有 2% 左右的漲幅，新光金、中壽漲 1%；另外，富邦金旗下的電商平台富邦媒，也大漲 7%。

鋼鐵股方面，中鋼漲逾 2%，站回 40 元整數關卡下，大成鋼也漲近 3%，帶動鋼鐵族群奮起，鋼構族群，中鋼構一度亮燈漲停、春源也同步大漲 7%；鋼筋相關的海光、東鋼、豐興漲 3-4%。

除了鋼鐵股，其餘傳產如製鞋大廠寶成，以及潤泰集團的潤泰全、潤泰新也漲 3%，自行車指標美利達以及水泥雙雄台泥、亞泥等都有 2% 的漲幅。

電子指標今日普遍弱勢，台積電、鴻海以及聯電跌幅均在 1% 上下，台達電、日月光投控更跌逾 2%；IC 設計方面，聯發科在平盤震盪表現相對強勢，祥碩重挫跌停、聯詠跌約 2%。

此外，工業電腦龍頭研華，在大股東華碩上周五申報轉讓 7500 張持股的消息影響下，今日股價重挫逾 5%，也是盤面上較為弱勢的大型電子股。