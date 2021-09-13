操盤手看台股：低量下，如何搶電子、航運股的價差？

近期談到「日出線」與「日落線」，這是看盤時很重要的轉折訊號。日出線即當日高點越過前一日高點，並且收盤確認越過，代表趨勢由空翻多 (規模視不同週期而定)；而日落線即當日低點跌破前一日低點，並且收盤確認跌破，代表趨勢由多翻空。以台股來看，指數於 9/9 日見底，9/10 日出現日出訊號，而許多強勢股更是領先大盤，提前於 9/9 日就出現日出訊號。 無論指數或是個股，每波攻勢皆是由日出發動，而日出要能變為成功的攻勢，重點在於攻勢要能延續，即轉折之後，多方要有續航力，不能被隔日沖賣壓破壞，故未來三日的台股必須守住 9/10 日紅棒的 1/2 位置，約略在 17372 點，然後能夠續創高點更佳。

對於一個操盤手而言，日出線其實是轉折發生的第一根紅棒，代表攻勢剛要展開。買在第一根紅棒等於是買在轉折的第一時間，看似當日存在震盪的風險，但以短波來看，第一根紅棒就進場搶價差，其實風險反而較低，只要日出線不被跌破，股價震盪後就還有創高機會，特別是能領先大盤出現日出線的股票，後續走勢更要進一步留意。這背後原因在於資金敢於提前點火，拉出日出的股票，通常是有產業趨勢支撐。以一路看好的半導體產業為例，晶圓代工的聯電、世界先進等，近期股價強勢，讓半導體族群人氣維持不墜。在半導體供應鏈中，IC 設計的智原，近期受惠於晶圓廠調漲代工費用，IP 權利金隨之提升，後續營運看好，9/9 日出現日出後，9/10 日隨即攻上漲停。再如 IC 封測的日月光，受惠旺季需求看旺，打線、先進封裝和測試價格看漲，營運持續升溫，9/9 日出現日出後，9/10 日也持續大漲。簡單來說，儘管日出的股票並非每一檔都能大漲，但是能大漲的股票一定有日出訊號，故在進行篩選時，一旦確認日出後，就要以產業趨勢來選股。

近日提及由於看好第三代半導體在車用及 5G 領域的成長性，相關高功率及高頻元件需求可觀，近期科技業加速投入第三代半導體發展。看好的漢磊，布局第三代半導體領域多時，近期在產能滿載，Q4 報價將再度調漲下，營運前景看好，股價 9/9 日出現日出後，9/10 日持續走強。而同屬於第三代半導體概念的環球晶，目前碳化矽基板 4 吋產品已開出，而主力產品 6 吋碳化矽基板產能持續擴產中，股價 9/9 日見日出後，9/10 日也走高，這即是日出線加上產業趨勢的選股邏輯。

之前提過消息利多或利空本身並不是重點，股價對於消息的反應才是重點。近日全球第三大、北美航線貨運業者達飛海運宣布，至明年 2/1 日前停止所有現貨運費上漲 (即凍漲)，市場對此多空分歧，有人認為僅是單一業者做法，有人認為恐引發骨牌效應；但以股價來看，9/10 日長榮、陽明、萬海皆是收紅，似乎市場多空交戰後，暫由多方勝出。短線上，先觀察近期股價的續航力道，以 7/21 日 K 棒位置與近日低點為箱型，進行低買高賣，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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