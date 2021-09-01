落實專業分工 光磊分割系統事業群讓與新設子公司

LED 廠光磊 (2340-TW) 董事會今 (1) 日通過，將系統事業群相關營業分割給新設的 100% 持股子公司光磊系統科技，以落實專業分工、並依效能規劃提高整體營運績效及市場競爭力，分割基準日為今年 12 月 30 日。

光磊指出，本次預計分割標的的營業價值為新台幣 2 億元，由新公司按每股票面金額 10 元，換取每股 10 元的分割標的價值比例，預計發行普通股 2000 萬股予光磊作為受讓分割標的物之對價。

光磊表示，新設子公司相關營運業務均正常運作，股東權利義務也不受影響，此分割案將提請 10 月 21 日股東臨時會討論。

光磊發言人戴菁甫指出，此次分割案能讓光磊、新設子公司更專注在各自的事業分工上，也是朝光電半導體公司轉型的一部分。而對未來是否啟動掛牌，公司未有回應。

戴菁甫表示，以光電事業、感測事業特性來看，屬於資本密集產業，系統事業必須跟著分攤許多間接成本，若單獨分割成獨立子公司，有助提升獲利能力。

光磊目前系統事業處營收比重約 15%，產品毛利雖不如光電產品線，但也有平均水準。

戴菁甫表示，系統業務目前客戶需求暢旺，受惠歐美解封後，運動賽事等活動帶動的戶外看板等應用需求，訂單應接不暇、已看至明年，今年相關事業營收比重也會向上攀升。

