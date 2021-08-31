光磊下半年營運逐季揚 將斥8億元擴大布局高階產品

光磊 (2340-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理黃年宏表示，下半年為傳統旺季，營運可望逐季成長，毛利率有機會優於上半年，為因應市場需求成長，將投入 8 億元擴產高階產品，新產能將從明年上半年開始拉升。

光磊總經理黃年宏表示，下半年適逢傳統旺季，營運樂觀，目前缺料影響不大，各事業單位產能仍供不應求，營運將逐季成長。

黃年宏也說，下半年產品有機會漲價，如何調整產品組合才是重點，目標拉升高階產品比重，藉此提升毛利率表現，並擴大技術優勢，下半年毛利率也有機會優於上半年。

展望明年，黃年宏指出，內部評估要滿足市場需求，至少還有 30-45% 的成長空間，因此董事會通過將投入 8 億元，用於建置高性能光耦元件、長波長 VCSEL/LED、與長波長 PD 等產品所需機型滿足新製程需求，並進行產能去瓶頸與擴建，升級 CIM(電腦整合製造) 系統，導入機台 AI 自動化。

黃年宏表示，新產能盼能在明年上半年拉升，明年營運成長目標更積極，將聚焦包括光耦、車載、實境顯示、智慧穿戴、健康醫療等應用領域，持續研發高性能光耦合器 SoC 與提升市占率，切入車用與工控等高階光耦合器市場。

至於私募案，黃年宏表示，日亞化參與私募資金已全數到位，將用於擴大營運規模，但董事會仍有市場派在其中，日亞化有疑慮，會加強資安及保密措施，確保日亞化技術不外流。