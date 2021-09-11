疫情催化生技產業發展 柯文哲：北市已成優勢聚落

台北市長柯文哲今 (11) 日出席台北生技獎頒獎典禮，他提到目前台灣高齡化、少子化現象，正是生技產業需求增加的原因，加上現在新冠肺炎疫情，最終可能導向流感化，治療的口服藥物將是下一波市場重點，因此，生技產業在人類世界的占比會越來越高，且在北市已達到具優勢的聚落效果。

柯文哲指出，面對世界趨勢，要思考台北應該發展什麼樣的產業？除了原本台灣強項的 ICT (資訊及通訊科技) 外，另外就是選定 BioTech (生物技術)。台北有 8 家醫學中心，加上亞東及雙和醫院，雙北就占了全台一半以上的高階醫療能量，更有超過 20 家生技相關的大專院校，超過 90% 的創投公司、85% 的金融業也都集中在北市。

另外，台北市的生技廠商家數截至 2019 年底已達 555 家，占全國生技企業家數的 26%；生技總營收更達新台幣 2305 億元，創造全國生技產業總營收逾 6 成的佳績；從事生技產業人數也達到 38213 人，占全國從事生技產業人數比例約 43%。柯文哲強調，從這些優勢數據來看，生技產業在北市已經達到聚落的效果。

柯文哲說明，當時北市在發展生技產業時就選定南港，由於南港有食藥署、中研院、會展產業、國家生技園區，以及後年正式營運的台北生技園區，它同時也是全國第一件生醫產業 BOT 案，將提供生醫新創育成輔導試量產空間，吸引國內外生技業者進駐，再加上南港的社宅、三鐵共構等建設，將高度強化南港生技廊帶效能。

柯文哲表示，生技獎舉辦到現在 18 年，今年特別增設「跨域卓越獎」，就是要鼓勵生物科技及數位科技跨域整合研發，將 ICT 與生技產業結合。金獎得主—愛因斯坦人工智慧股份有限公司（Deep01），得獎標的「AI 腦出血輔助判讀系統 - DeepCT」為檢測並定位未打顯影劑的腦部 CT 是否有顱內出血 (ICH)，可在 30 秒內得到結果，提醒醫生有疑似腦出血病例，利於快速判斷及後續處置。