拜習通話、劉揚偉談半導體 本周大事回顧

美國總統拜登周五致電中國國家主席習近平，雙方相隔 7 個月再度通話，確保兩國競爭不會演變成衝突；聯電董事長洪嘉聰指出，今年營收可望破 2000 億元；台積電傳出前進高雄投資，將建置 6 座 7 奈米晶圓廠；鴻海董事長劉揚偉也在本周釋出對半導體看法、集團布局進度，以下是本周大事回顧：

拜習睽違近 7 個月首次通話 確保兩國競爭不致衝突

美國總統拜登在美國當地周四 (9 日) 晚間致電中國國家主席習近平，是美中領袖近 7 個月以來首次直接溝通，白宮表示，拜登在電話中對中國迄今不願認真與美國官員交涉一事表達失望。

白宮指出，兩國領袖針對共同關心的議題進行廣泛的討論，並觸及彼此在利益、價值和觀點方面分歧的領域，也討論兩國如何確保競爭不會演變成衝突的責任；中國央視新聞則報導，拜習兩人就中美關係和雙方關心有關問題，進行坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

傳「錢」進高雄蓋 7 奈米廠 台積電：不排除任何可能

台積電近期砸重金擴大投資，本周也傳出將前往高雄設廠，初步規劃以中油高雄煉油廠舊址為落腳處，並建置 6 座 7 奈米晶圓廠，總投資額逼近千億元，預計 2023 年啟動。

台積電對此僅回應，台積電以台灣做為主要基地，設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性。

劉揚偉談半導體 買旺宏 6 吋廠可解決電動車三大問題

鴻海董事長劉揚偉周一表示，電動車目前有三大問題，充電時間太長、續航力不夠、價格較油車貴，碳化矽 (SiC) 是解決三個問題的關鍵技術，也是鴻海買下旺宏 6 吋廠的原因。

鴻海 S 事業群總經理陳偉銘也表示，最新投入的 6 吋廠，除了生產碳化矽 (SiC) 外，也會生產微機電紅外線 (MEMS IR)，希望透過串聯國內如嘉晶、朋程等上下游業者，打造完整 SiC 在地供應鏈。

聯電產能供不應求 洪嘉聰：今年營收將破 2000 億元

晶圓代工大廠聯電董事長洪嘉聰週三獲頒國立清華大學名譽工學博士，洪嘉聰表示，聯電 1985 年剛上市時，市值約 11 億元，今日已來到 8000 多億元，是當時的 700 多倍，今年營收可望超過 2000 億元；共同總經理簡山傑也補充，產能仍供不應求，正在跟客戶談明年訂單、甚至更長期的合作。

台灣出口加持 8 月進口值創近 11 年最大增幅 首破兆元關卡

全球需求持續回溫，帶動進出口表現暢旺，根據財政部統計，8 月進口值共 360.8 億美元，創單月新高，年增幅 46.3%，寫近 11 年多來最大增幅，若換算成新台幣，8 月進口值更是有史以來首次突破兆元關卡。