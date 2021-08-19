友達雙軸轉型創造穩定獲利 彭双浪：將與股東、員工共享

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (19) 日召開股東會，配合金管會防疫規定，首次以視訊輔助實體形式舉行，面對未來營運，董事長彭双浪重申雙軸轉型策略、創造長期穩定獲利目標，並在獲利時與股東、員工共享成果。

彭双浪表示，上半年因盈餘、經營績效良好，依法提撥員工和董監酬勞，也將與股東、員工共享獲利成果，此外，股利政策方面，友達法說會上也承諾將穩定回饋股東，未來獲利年度，股利將參照過往配發水準，至少維持在 4-7 成配發率。

針對股東關心股價、產業評價方面，彭双浪回應，經營團隊將努力讓財務健康穩健，而面板產業因受景氣循環影響較大，過去常被以 PB(股價淨值比) 來評價，而非 PE 比 (本益比)，因此希望透過雙軸轉型策略，創造企業長期穩定獲利，相信未來景氣循環影響減少時，市場將以較合理的評價方式看待面板產業。

另一方面，股東也關心友達在手現金運用，對此，彭双浪回應，將審慎妥善運用資源進行雙軸轉型，在高端產品方面 (Go Premium) 強化投資 MicroLED 高階顯示技術，場域經濟 (Go Vertical) 方面，則計畫結盟更多公司，將價值鏈延伸到下游、系統、解決方案。

展望未來，友達預期下半年產業供需仍維持在平衡狀態，其中，電視需求僅是品牌廠調整尺寸策略，IT 面板則受惠疫情催生混合工作娛樂型態，加上各國解封後，預期企業、政府將恢復設備添購，整體而言，認為第三季產面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 1-3%。