鋁業也有重複下單問題 業界：供應混亂恐延續到2022年 

鋁業業界人士表示，擾亂原物料市場的供應鏈瓶頸，可能延續到 2022 年。

在芝加哥旅行的北美最大規模鋁業高峰會周五 (10 日) 落幕，從生產商、消費者、交易員和運輸界，眾人異口同聲表示供給混亂情形直到明年仍是問題，其影響甚至可能長達五年。

鋁價本周飆上 13 年高點，今年累計上漲 48%，反映中國需求激增、運輸瓶頸、生產限制等問題，並帶來通膨升溫的疑慮。

高度仰賴貨櫃運輸的全球供應鏈，正忙著滿足激增的需求，並設法應付勞動力短缺。對鋁業來說，工廠工人短缺、載貨卡車司機找不到人是最大問題。

Commonwealth Rolled Products 執行長 Mike Keown 說：「現在情況是一團糟，問題可能才剛開始，讓我們忙得團團轉。」該公司生產高附加價值的鋁產品，汽車業是主要客戶。

一些與會業界人士說，勞力短缺是最大問題，不知道何時能緩解。

Aegis Hedging 金屬交易主管 Adam Jackson 說，消費者重複下單，叫貨量超過他們的預期需求，一旦價格下跌，公司反而會出現過多意料之外的庫存。

鋁價飆漲之際，生產商和消費者正在研議一年一度的供貨合約，但因為運費太高，買家正想盡辦法拖延達成協議的時間。Harbour Intelligence 執行董事 Jorge Vazquez 表示，他們正在觀察全球第二大鋁生產國俄羅斯明年是否會繼續課徵金屬出口稅。

Harbour Intelligence 預估鋁價 2022 年將繼續上漲，平均漲到每公噸 2,570 美元，比今年在倫敦金屬交易所 (LME) 的平均交易價格高約 9%。

LME 鋁 3 個月期貨價近年走勢。來源: Bloomberg

該公司也預測，鋁的美國中西部溢價 (Midwest premium，即把鋁運送到美國中西部超出的價格) 將在第 4 季飆上 40 美分的歷史高點，等於從 2020 年底的水準暴漲 185%。

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