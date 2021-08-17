俄祭金屬出口稅 鋁價有撐但難上攻 花旗：高價位恐刺激市場加速去庫存

俄羅斯計劃本月起對原物料金屬課稅至年底，花旗分析師 Oliver Nugent 認為，此舉有利讓美國和歐洲鋁價保持在目前的創紀錄水準，但鋁價在上攻過程中可能因為交易員出清鋁礦現貨而面臨阻力，並導致買家加速消化現有庫存。

俄羅斯將在 8 月至 12 月間對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口徵收 15% 的稅，其中鋁課稅額每噸至少 254 美元。俄羅斯唯一的鋁生產商俄羅斯鋁業 (Rusal) 去年鋁產量佔全球供應量的 6%，估計為 6500 萬噸。

目前鋁現貨市場買家除了支付倫敦金屬交易所 (LME) 的基準鋁價，還要承擔運輸、裝卸成本以及稅費在內的費用。

由於需求暴增、供應萎縮和運費飆升，鋁價近期已經攀升至每噸 2642 美元，是 2018 年 4 月美國對 Rusal 實施制裁以來的最高水準。而目前歐洲和美國採購鋁的溢價分別達到創紀錄的每噸 360 美元和 760 美元。

花旗分析師 Oliver Nugent 表示：「如果在美國需承擔 100% 的稅收轉嫁，實際上每噸溢價會達到 990 美元左右，儘管我不認為溢價會達到這個水準。」

Nugent 表示，俄羅斯的金屬出口稅政策將實施到今年年底，對於持有庫存的交易者來說，現在是出售的最佳時機，有需求一方也會傾向先消化手頭的鋁庫存。

遠期曲線顯示，美國溢價已經見頂，並將於 2022 年底跌至每噸 570 美元。

俄羅斯總統普丁和該國經濟部長的言論顯示，俄國可能會對鋁出口徵收永久稅，儘管預期稅率將遠低於目前預估的水準。

Harbor Aluminium 創辦人 Jorge Vazquez 表示，目前較高的溢價是力拓 (Rio Tinto) 罷工使加拿大西部卑詩省 (British Columbia) 鋁礦產量減少，為了俄羅斯出口稅帶來的通膨效應提供「心理上的支持」。

Vazquez 說：「大型鋁礦需求方正在積極尋找 2021 年 9 月至 12 月以及 2022 年的其他合約鋁礦供應量，以降低對現貨市場的曝險。」