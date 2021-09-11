〈璨樹強颱來襲〉金管會促加強保戶服務 八大壽險成立緊急應變小組

中央氣象局已發布強烈颱風璨樹颱風警報，受颱風及其外圍環流影響可能會帶來強風豪雨，金管會也提醒民眾應做好防颱準備及注意自身安全，並促保險業加強保戶服務，目前已有八大壽險成立緊急應變小組。

金管會表示，民眾投保的保單如有包含因颱風或洪水造成損失，如：住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」，或汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，或營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可於災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

日前保險局提醒，民眾若有投保住宅火災險，自 2020 年元月自動增加納入因颱風或洪水所致損失也算到承保範圍內，只要淹水 50 公分以上，即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，其經查證屬實者，分三地區會賠 7000 元~ 9000 元不等。

至 2021 年 6 月止，國內住火有效保單件數有 341 萬 5590 件，總投保率 37.98%。

面對璨樹颱風來勢洶洶，金管會也表示，已責成壽險與產險兩公會、及各保險公司，如有災情，應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；保戶如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及兩公會的免付費服務專線諮詢。

而各大保險公司因應強颱來襲，也都都成立緊急應變小組，包括：富邦人壽、國泰人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、全球人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽等，都已啟動保戶快速理賠暨緊急應變措施，例如續期保費緩繳、保單補發、保單借款利息緩繳、、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等服務。