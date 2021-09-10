微解封迎中秋 出遊返鄉要有雙防護保障

即將迎來微解封後的首個中秋連假，不少民眾已著手計劃出遊返鄉、或與親友小聚，但近期疫情有再度升溫之虞，全球人壽提醒，除了出外防疫措施做足外，也要檢視自己短期出遊保障、長期醫療保障是否足夠，在雙層防護之下，才能真正無後顧之憂的安心出遊。

全球人壽表示，國人通常在國外旅遊時皆有多重旅遊保障，比如透過旅行社投保旅遊平安險、旅遊行程刷卡的旅平險、或自行找業務員投保旅平險等，但現在受限於疫情關係無法出國，國內旅遊也因微解封獲得青睞，但說走就走的微解封國旅，千萬別因為不是出國就忘了要帶保障隨行。

全球人壽進一步指出，只要在出門前 1 小時透過網路投保，即便是一趟說走就走的 2 天 1 夜隨興出遊，或是 4 天 3 夜的家族旅行，都能在自己原有的保險保障上再多一層加強保護力，當不幸發生意外時，也會依照條款給付相關保險金，落實公平待客原則。

此外，全球人壽提醒，不論上班或各種型式微出遊，只要出門在外最需要的就是意外險與意外醫療險。金管會今年 7 月 1 日正式調降個人傷害保險（不含旅行平安保險）計算保險費採用的危險發生率，上限從 80% 調降為 70%，其餘維持不變，這同時也會降低意外險保費費率，以第一職業類別投保意外險保額 100 萬元為例，一年保費可以降至千元以下，保戶約可省下 12.5% 保費支出，此刻正是重新檢視自身保障的好時機。

除了意外險與意外醫療險，疫情變化也喚醒國人投保健康險的意識，以國外為借鏡，病毒不斷變化，即使各國提高疫苗施打率，仍有許多確診案例為突破性感染，也就是打了兩劑疫苗依舊確診，全球人壽建議，民眾不妨趁連假休息時，完整盤點自己與家人保險，保險不是曾經買過就好，必須要視個人生涯發展調整保障移轉風險。

若以民眾確診 COVID-19 為例，雖然全民健保給付就醫治療過程的大部分費用，但因治療隔離期較長，導致無法工作的收入損失，甚至可能引起的併發症，如肺部功能受損等，治療期間的住院、自費醫療支出及手術費用等都可以透過商業保險來支應。

全球人壽提醒，民眾盤點自身醫療保障時，必備醫療險與重大傷病險。醫療險包括可補貼住院期間收入損失的日額給付型醫療險、染疫住院雜支費用的實支實付型醫療險；而重大傷病險則是染疫後肺部功能受損，導致因呼吸衰竭需長期使用呼吸器，保險給付可支應後續治療支出。

全球人壽強調，面對千變萬化的病毒，一旦染疫即使痊癒也可能影響體況，影響未來保障的規劃，因此，務必要在健康時好好檢視個人的保險保障，透過醫療險、意外險、重大傷病險等撐起保護傘，避免因為突如其來的變動造成家庭經濟動盪的窘境。