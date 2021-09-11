傳蘋果繪圖晶片供應商Imagination擬在倫敦重新上市

彭博周五（10 日）援引消息人士報導，為蘋果 (AAPL-US) 設計晶片的英國半導體設計公司 Imagination Technologies 正考慮在倫敦進行首次公開募股（IPO）。

據消息人士透露，Imagination 正與投銀 Lazard 合作研究戰略替代方案，除了 IPO 的選擇外，也可能考慮出售。

消息人士指出，Imagination 為中資私募股權公司 Canyon Bridge 所有，如果 Canyon Bridge 決定將其出售公司，可能將增加更多位顧問，不過相關討論還處早期階段，不確定交易是否會順利進行。

Imagination 與 Lazard 對此拒絕置評，而 Canyon Bridge 則拒絕回應。

Imagination 去年因其與中國國企「國新控股」（China Reform Holdings Corporation Ltd）的關係而受到審查，因為收購 Imagination 的私募股權公司由中企國新控股支持，而 Imagination 董事會派駐到國新控股的計畫遭英國政界強烈反對，該公司執行長 Ron Black 也因此辭職。

在該提議遭撤回後，英國外交委員會（Foreign Affairs Committee）要求 Imagination 臨時執行長 Ray Bingham 保證派駐舉動並非向中國轉移技術計畫的一部份。

Imagination 於 2017 年遭 Canyon Bridge 以 5.5 億英鎊（約 7.63 億美元）價格收購後，接著就自倫敦證券交易所下市。Canyon Bridge 在加州與北京皆設有辦事處，其資金全由國新控股提供。

蘋果在 2017 年宣告將結束與 Imagination 合作關係後，Imagination 股價暴跌，當時蘋果占該公司總收入的一半以上，不過在 2020 年 1 月，雙方重修舊好，再次簽訂長期授權協議。

本篇文章不提供合作夥伴轉載