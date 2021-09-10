郭明錤：Apple Watch 7生產問題已解決、9月大量生產、立訊受益

天風國際分析師郭明錤週五 (10 日) 最新調查報告指出，Apple Watch 7 生產問題解決，將如期在 9 月發表並大量生產，看好組裝廠立訊精密 (002475-CN) 第四季營收顯著增長。

近期傳出蘋果 (AAPL-US) 因 Apple Watch 7 全新設計過於複雜，導致小規模試產出現問題，恐將衝擊年末出貨，對此，天風國際分析師郭明錤稱蘋果與代工廠已克服面板模組品質議題。

郭明錤表示，此前傳出的生產問題可能與 LGD、Jabil 或 Young Poong 有關，但蘋果 Apple Watch Series 7 目前已解決面板模組的信賴度問題，預計 Apple Watch 7 的面板模組將於 9 月中旬開始大量生產，以及 9 月下旬開始大量出貨。

郭明錤預估，Apple Watch 7 與總體的 Apple Watch 出貨量在 2021 年將分別顯著成長至 1,400–1,600 萬支與 4000–4,500 萬支。

郭明錤認為，早前傳出生産議題爲上遊零件端造成，而非組裝端，之前組裝廠立訊精密股價修正為過度反應，這為投資人提供了好的買點。

郭明錤預測立訊 Apple Watch 事業在 2021 年第四季利潤將顯著超過的 2021 年第一季至第三季利潤總合併，並擊敗市場預期。

郭明錤還預測 Apple Watch 8 將會加入體溫等新的健康管理功能，因此正向看待 2022 年 Apple Watch 需求。

週五截稿前，蘋果 (AAPL-US) 早盤微幅上漲 0.077%，暫報每股 154.19 美元。