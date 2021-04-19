郭明錤：蘋果今年新iPhone亳米波版本將逾半 台郡獲利登頂

天風國際證券分析師郭明錤今 (14) 日發表最新報告指出，全球 5G 毫米波基礎建設的覆蓋率將在今年下半年顯著提升，預計今年下半年發表的新款 iPhone 手機毫米波機型比重，將明顯成長，預估台郡 (6269-TW) 為側邊 LCP 軟板饋線新進入者，且供應比重達 50%，今年營收及獲利將同創新高。

郭明錤指出，今年下半年推出的新款 iPhone 毫米波機型，無線通訊設計與 iPhone 12 相似，在上方與側邊分別配備 1 條 LCP 軟板饋線 (feed line)，台郡在毫米波機型占比顯著提升，將成主要贏家。

郭明錤預測，台郡 2021 年營收與稅後純益可望創歷史新高，成長動能包括成為 iPhone 毫米波版本側邊 LCP 軟板饋線新供應商，同時也是最大供應商。側邊 LCP 軟板饋線為 5 層板，ASP 高於一般軟板，約 2-3 美元，且台郡為 AirPods 的軟板新供應商，預計自今年第三季開始出貨耳機與充電盒的軟板，台郡今年下半年在蘋果整體供應比重可望顯著提升。

郭明錤強調，今年為 5G 毫米波元年。預期 iPhone 13 毫米波機型將支援更多國家。雖 5G 手機出貨在 2020 年顯著成長，但絕大部分僅支援 Sub-6 GHz，與 Sub-6 GHz 相較，毫米波因受益於傳輸速度快與低延遲等技術優勢，能創造更多樣性的應用，而 iPhone 12 的毫米波機型僅支援美國市場且占整體 iPhone 12 比重約 30-35%，預估今年新款 iPhone 毫米波機型將支援更多國家，如加拿大、日本、澳洲與歐洲主要行動運營商等，因此 iPhone 13 毫米波機型比重將顯著提升至 55-60%。

郭明錤指出，今年 iPhone 13 毫米波機型的無線通訊設計與 iPhone 12 相似。在供應應鏈方面，環旭 / 日月光、Murata、鵬鼎 / 臻鼎 (4958-TW) 與東山精密等仍為供應商，最大亮點為台郡為高單價毫米波 LCP 軟板饋線新進入廠商，依最新調查顯示，iPhone 13 毫米波機型的無線通訊相關供應商大致與 iPhone 12 的相似。

在 AiP 方面，郭明錤指出，雖然市場期待啟碁 (6285-TW) 進入 AiP 供應鏈，但預期啟碁最快須至 2022 年才能大量出貨。LCP 軟板饋線方面，iPhone 13 也在上方與側邊分別配備 1 條 LCP 軟板饋線，iPhone 12 饋線供應商為日村田 (Murata)、鵬鼎 / 臻鼎與東山精密，iPhone 13 上方 LCP 軟板饋線依舊由 Murata 獨家供應，側邊 LCP 軟板饋線供應商則新增台郡，且台郡供應比重達 50%，為最大供應商，因此台郡為 iPhone 13 毫米波零組件供應商最大亮點。

台郡 2020 年營收 298.98 億元，創新高，稅後純益為 29.34 億元，年減 7%，每股純益為 8.63 元。