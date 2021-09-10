華碩申報轉讓7500張研華持股 近30億元現金落袋

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日申報轉讓工業電腦大廠研華 (2395-TW) 約 7500 張持股，由於華碩是研華大股東，引發外界關注，對此，華碩回應，此舉是接受研華外資股東建議，因此計畫釋出部分持股，以改善市場流通性，以今日收盤價 394 元估算，若華碩全數轉讓，將進帳 29.55 億元現金。

根據公開資訊觀測站資料顯示，華碩申報將以鉅額逐筆交易方式，轉讓 7500 張研華持股，預計轉讓時間為 9 月 13 日至 10 月 12 日，預計轉讓完成後，持股將從目前約 11 萬仟股降至 10.3 萬仟股。

由於華碩去年才大動作宣布入股振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳，取得約 30% 股權，跨入工業電腦領域，當時就引起市場議論，而根據華碩、瑞傳計畫，雙方將從 AIoT 伺服器切入，由華碩研發設計、瑞傳提供代工，預計明年合作綜效將逐步發酵，且華碩也計畫將持股進一步拉升至 45%。

不過，研華董事長劉克振先前對華碩入股瑞傳，則持正向看待，認為華碩跨入工業電腦代表看好這個市場，但同時也喊話，希望研華與華碩雙方可以有更多合作，特別是在 IoT 領域上。

華碩目前持股研華約 14.43%，是單一最大股東，對於華碩申報轉讓持股，研華則並未多作回應。