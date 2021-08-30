華碩攜手新竹台大分院簽署MOU 推AI醫療語音辨識系統

品牌大廠華碩 (2357-TW) 布局智慧醫療商機，今 (30) 日宣布與新竹台大分院簽署合作備忘錄 (MOU)，將以 AI 科技深化醫療語音辨識系統，協助快速完成精準病例紀錄，提供高效能臨床服務及行政會務工作，同時新竹台大分院也將導入華碩 Zenbo Junior 平台，應用在社區高齡長者關懷。

華碩營運長謝明傑表示，科技創新是智慧醫療發展、長者照護服務品質提升、增進醫務工作效能關鍵，這次與新竹台大分院合作的醫療語音辨識系統，醫事人員將能以「說即寫」的語音方式製作病歷、會議紀錄。

另一方面，華碩旗下 Zenbo Junior 平台，可整合語音與語意解析、影像辨識、路徑規劃等技術，目前已應用在健康醫療、教育與金融等場域，也規劃進一步導入新竹台大分院智慧醫療創新中心，協助提升長者照護服務。

華碩智慧醫療布局逐步發酵，日前也攜手美國醫療新創獨角獸 Olive，結合 Olive Helps 自動化工作流程平台、華碩 Miraico 智慧醫療編碼，將服務導入全美 775 家醫院，成功進軍海外市場，國內也已有 18 家醫院與醫學中心採用。

營運方面，華碩認為，下半年料況缺口仍達逾 3 成，需求持續大於供給，估本季筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，零組件與周邊產品出貨則將季減 5-10%，但對比去年則年增 10%，法人則估，華碩第三季品牌營收可望季增約 7-8%，站上 1300 億元。