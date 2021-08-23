研華攜微電能源 斥5.3億元設太陽能電廠

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (23) 日宣布，為了滿足與微電能源共同成立 SPV(Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司)，共同投資 5.3 億元，在台南設立 10MW 的太陽能電廠。

研華表示，公司目標 2026 年在台灣使用 50% 綠電、2032 年達到 100% 使用綠電，以達成 ESG 之綠電承諾；而與微電能源合資的太陽能電廠，可確保 2026 年的綠電目標，初步選定台南市麻豆區及學甲區為建置地點。

研華表示，此次太陽能電廠投資，微電能源不僅將研華工業物聯網雲平台 WISE-PaaS 納入其合作平台，也將進一步把太陽能能源管理解決方案 SRP(Solution Ready Package) 導入案場，以提升案場運維管理及發電效率，成為太陽能業者的先進雲端管理平台。

除了合資太陽能電廠外，研華也規劃在能源、電力、環保領域直接成立 BEMS 事業部 (Building Energy Management System) 與新能源解決方案事業部，以長期投入市場布局。

研華近年積極開發如綠能儲能、風能設備維運等對智能解決方案，並於企業內部落實建築能源管理和節能減碳，除內部控管之外，近期也獲 SBTi 科學基礎減碳目標國際認證，正式宣告 2030 年的溫室氣體減量目標。