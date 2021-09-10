達飛拋運價凍漲震撼彈 恐引發連鎖效應

全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 宣布，至明年 2 月 1 日前停止所有現貨運費上漲，市場憂心，恐引發連鎖效應，導致接下來運價漲不太動，貨櫃航商漲價紅利受壓抑。

貨攬業者證實，達飛的確已發布通知凍漲現貨運費，不過，主要是凍漲基礎運價，仍會有其他彈性的附加費用，運價最終仍會回市場機制。

貨攬業者進一步說明，每家航商考量的層面都不同，目前看到的是達飛艙位全滿無法再有調度空間，因此再調漲附加費意義不大，也尚未看到其他航商跟風。

據悉，中國、美國和歐盟的高級政府官員 9 月 7 日參加第五屆全球海事監管峰會，討論嚴重的供應鏈中斷問題，主要大國的態度影響各家航商。

7 月就傳出，由於運價已飆升至貿易商難以負荷程度，美國政府要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府更打算透過行政命令降低美國企業的運輸成本。

此次達飛航運率先喊出凍漲，海運業內人士指出，市場氣氛仍是不少客戶急著在歐美第四季消費旺季前到貨，為了搶艙願意加價先走，運價仍取決於市場供需。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 已率先公布 8 月合併營收達 500.22 億元，月增 9.03%，年增 164.79%，寫下單月營收衝破 500 億元的新里程碑，一般預期陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也將同創新高。

根據最新財報，上半年貨櫃三雄長榮、陽明和萬海 (2615-TW) 一共賺進 1700 億元，寫下我國海運史上新紀錄，展望後市，由於塞港狀況未解，業者看好有望一路旺至第四季傳統相對淡季。

此次達飛丟出凍漲震撼彈，是否引發全球海運業的骨牌效應有待觀察，不過，業內人士認為，僅先解讀為單一業者單一做法。