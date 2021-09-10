〈台股盤中〉震盪翻紅量縮大漲逾百點 重回5日線與季線

美股周四大多收黑，僅費半小漲作收，台股今 (10) 日早盤下跌開出後，不久即震盪翻紅，由電子三雄領軍電子權值股上攻，台塑四寶、中鋼等傳產權值股也同步走高，五倍券與宅經濟概念股再發燒，指數開低走高，盤中漲逾百點，站回五日線與季線，但成交量持續低迷、預估今日約 2600 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開低後，盤中翻紅上攻，聯電早盤同樣走勢震盪，盤中上漲超過 1%；鴻海小漲 0.9%，聯發科也漲逾 1%；日月光投控在 8 月營收寫次高帶動下，強漲超過 3%。

IC 設計族群走勢震盪，連兩日反彈上攻，世芯 - KY 強攻漲停，力旺大漲 6%，智原、康呈漲逾半根停板，譜瑞 - KY、聯詠、創意漲幅都超過 3%。

中鋼第四季盤價看漲，鋼市多頭循環可望持續到明年上半年，激勵鋼鐵族群再掀漲勢，世紀鋼、燁興上漲 2%，豐達科、大成鋼、中鴻、中鋼、志聯表現也都不俗。

防疫概念股股價連兩日回檔，恆大、康那香均大跌逾半根停板，由五倍券與宅經濟概念股接棒演出，網家、浪凡飆漲超過 7%，富邦媒、創業家大漲 4%，歐買尬也上漲 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股短線跌深反彈後，受美股表現弱勢影響有一定壓力，但美股科技股仍強勢表現，台股可望在外資回流電子股帶動下續強，大盤處於驚驚漲格局，後續補量後，有機會再上攻。