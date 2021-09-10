【Wen姐筆記】量縮有轉機？外資大回補期指空單 本土莊家等風向

Delta 病毒本土確診病例未見增加，台股暫時鬆口氣，不過市場觀望氣氛濃厚，昨日加權指數開低走高，以 17034.33 點作收，但成交值卻縮至 2469 億元，再創下近期新低! 成交量縮有轉機? 從籌碼面觀察，外資僅小賣超 6.3 億元，但是卻趁機大舉回補台指期空單，使得淨空單水位降至 1.1 萬口，也是久久未見的空單新低水位! 本土籌碼則是小買觀望，等風向意味明顯! 今日周五仍需提防波動擴大!

17333 點成為中線強弱分界! 關鍵點位為 17153、17255 與 17384 點。

多方昨日在 17100 點關卡努力努力踩煞車，兩端哨站為 17123、17077 點，今天務必得挺住，不宜再棄守，否則將再度面臨月線與 17000 點保衛戰! 17153 點至 17200 點區間，可視為 17000 前哨戰，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如能守穩並挺住 17255 點之上，盤勢才有機會維區間整理格局!

多方如果要試圖搶回控盤權，17300 點城池不僅不能失守，17300 點兩端哨站為 17313 與 17282 點，最好一鼓作氣衝過 17333 與 17366 點，如能收復 17400 點城池，兩端哨站為 17384 與 17416 點，短多才可重新取得控盤權! 多方如能再次突破 17445 點，這波的回檔正式結束，再次挑戰 17500 點城池，兩端哨站為 17486 與 17520 點。

台股昨日的開低走高，但是成交量縮，加上外資又在台指期貨大舉回補空倉，似乎都醞釀轉折。再次重申，目前台股大盤的定位為多方中的回檔，在月線之上，多方仍有優勢。可留意近期法人籌碼動向，是否趁回檔補貨，準備力拚第 3 季的作帳績效!

但是個股部分，則得留意如率先大盤跌破月線與季線，明顯轉入空方格局中，相較大盤明顯偏弱者，反彈只要跌破 5 日均線，仍視為逃命波結束! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)