〈貴金屬盤後〉黃金連2跌 未能攻克1800美元關卡 褐皮書激勵電子盤小漲

週三 (8 日) 交易，由於美元進一步走強，黃金期貨價格連 2 日下滑，仍收低於重要的 1800 美元關卡。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「黃金像所有市場一樣，交易員每天都靠解讀和揣測 Fed 貨幣政策來進行交易」

週三收盤後，Fed 發布經濟狀況的褐皮書，黃金電子盤交易小幅走高。Fed 稱整體經濟成長「自 7 月初至 8 月底稍微放緩至溫和步伐。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 5 美元或 0.3%，收每盎司 1793.50 美元，在 Fed 發布褐皮書後，黃金電子盤交易上升至 1794.90 美元。

FactSet 數據顯示，黃金價格週二大跌 1.9%，為 8 月 9 日以降單日下跌金額和幅度最大紀錄，且收在 8 月 26 日以來最低點。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 認為，「美元大漲、對各國央行縮表的預期，以及在上週非農就業非常有利黃金的情況下，黃金都未能突破 1840 美元，這導致黃金跌破關鍵的 1800 美元水準，令投資者利用每次上漲作為撤回黃金投資的機會。」

美元繼續走強，打壓以美元交易的黃金。 ICE 美元指數上漲 0.2% 至 92.65。

Delta 新冠變種病毒引起的擔憂情緒、Fed 貨幣政策計畫的不明確性，以及勞動市場似乎復甦不均，黃金交易在這些背景拉扯下進行。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 週三表示，總而言之，黃金多頭論點是，穩定但非常緩慢的經濟復甦，與仍然寬鬆的央行貨幣政策之間的平衡相當脆弱。「因此，任何與其中任何一項相矛盾的事情，都會在近期對黃金構成壓力。」

與此同時，公債殖利率下降未能為黃金提供多少支撐力。10 年期公債殖利率自前日的 1.37% 下降至 1.34%。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 週三報告寫道，「儘管風險較大的資產下跌，黃金仍未能從近期的避險氛圍中受益。」

「投資者可能希望先看到經濟有任何進一步放緩的跡象，之後再決定是否增加對避險資產的曝險。」

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