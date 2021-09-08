元富證「智能Win Win go」獲財富管理銀行暨證券評鑑「最佳風控獎」

新光金控旗下元富證券在最新發布的《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》中，一舉拿下證券組「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」和「最佳永續發展獎」，元富證表示，創新開發「智能 Win Win go」協助客戶真正落實紀律投資，因而成功獲得本次評鑑的最佳風控獎冠軍。

在疫情催化下，零接觸金融服務成為新熱潮，投資人降低到實體金融營業據點的頻率，線上智能理財服務則成為時下熱門投資管道，元富證指出，自家的「智能 Win Win go」投資平台推出後，投資人可依投資需求與目的，結合投資風險屬性，透過大數據分析和演算法模型，由系統自動進行全球資產配置，成為為投資人量身打造專屬投資策略的利器。

不同於市面上部分智能理財服務僅提供配置建議，但真正遇到資產配置要重新調整時，投資人仍須手動登入下單執行交易，「智能 Win Win go」可依據狀況真正做到全自動再平衡的交易服務，讓投資人免動手，避免忘記登入下單錯過交易時機、或無法克服人性弱點、無法堅持紀律執行交易的情況。

「智能 Win Win go」投資門檻低，年輕世代和小資族群也能輕鬆做投資，投資方式分為單筆投入和定期定額投入，單筆投入最低金額新台幣 1 萬元或 300 美元起，定期定額投入最低金額新台幣 3000 元或 100 美元起，可一鍵布局全球股債市場。

為了讓投資人輕鬆無負擔親自感受這項簡單、快速、專業又不受時空限制的財富管理服務，元富證也推出優惠活動，投資人於 10 月底前使用「智能 Win Win go」平台進行投資，即可享有信託管理費全數減免優惠至 12 月底，逐步實踐普惠金融目標。

除此次獲獎外，「智能 Win Win go」已獲《國家品牌玉山獎》最佳產品獎肯定，元富證強調，會持續深耕與客戶間的關係，用心呵護客戶的資產，將客戶滿意度放在第一位，並提供更多高附加價值的金融服務，成為客戶最信任的資產守護者。