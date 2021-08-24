〈新光金法說〉新光銀全年放款成長目標8% 元富證強化數位轉型

新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，新光銀行獲利持續成長，資產品質穩健，並訂下全年放款成長目標為 8%；而另一個金控獲利重要引擎元富證券，在經紀業務亮眼、自營業務強勁雙加持，上半年獲利大躍進 287%，將持續強化數位轉型，優化體驗。

新光銀上半年利息淨收益及手續費淨收益，分別較去年同期成長 9.9%、2%，稅後純益達 30.6 億元，年成長 3.4%，合併股東權益 690.7 億元，逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.18% 及 732.24%，資產品質穩健。

新光銀上半年放款餘額 6892.9 億元，今年以來成長約 5.5%，而存款餘額較 2020 年底增加 8.4% 達 9,869.2 億元，活存比由 2020 年底 44.6% 提升至 45.3%，隨著存款利率重新訂價及存款結構優化，第二季存放利差較前一季提升 2 bps 至 1.67%，淨利差為 1.24%，與前一季水平相若。

新光銀的消金業務也成長強勁，年初至今成長 7.6%，主因房貸及其他消貸放款年初至今分別成長 8.3% 及 9.3%。

新光銀行表示，將持續在嚴謹風險控管下，均衡發展企金及消金放款，全年放款成長目標為 8%。

此外，新光銀上半年財富管理收入達 12.9 億元，較去年同期成長 5.4%；主要銷售動能來自基金，其手續費收入較去年同期成長 46.6%。

展望後市，新光銀行將聚焦投資類商品，並搭配分期繳及外幣保單，提升財富管理收入。此外，因應數位金融發展趨勢，智能理財平台已正式上線，持續優化客戶體驗；配合網路行銷活動，吸收新資金及新客戶，財富管理 AUM 年初至今成長 4.3%。

而元富證部分，經紀業務表現亮麗，上半年經紀手續費收入達 28.76 億元，年增率達 82.5%，加上自營操作掌握市場趨勢，自營業務收入較去年同期成長 115.6% 達 19.8 億元，主要因股票出售利益較去年同期增加 10.1 億元。帶動整體元富證上半年稅後純益達 22.2 億元，較去年同期成長 287%，股東權益約 273.5 億元，為金控獲利重要第三引擎。