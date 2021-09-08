〈焦點股〉ABF載板三雄落難 景碩重挫跌停

ABF 載板、BT 載板需求暢旺，景碩 8 月營收改寫歷史新高，外資看好今、明年獲利表現，不過，景碩 (3189-TW) 昨 (7) 日再度被列當沖警示股，隨著今 (8) 日大盤賣壓出籠，股價慘遭打入跌停，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 盤中也重挫逾半根跌停板。

景碩獲外資看好，上調今、明、後年獲利，目標價也自 265 元調升至 300 元，創外資圈新天價，股價一度衝上 229 元歷史新高，不過，隨著台股當沖警示處置新制上路，景碩因當沖比超過 6 成，昨遭列當沖警示股，今天股價直接被打至跌停 200.5 元。

ABF 載板三雄同步落難，南電股價回檔，盤中大跌 7%，下探 407 元，欣興重挫逾半根跌停板，最低跌至 138.5。整體 PCB 族群賣壓沉重，包括金像電、台表科、敬鵬、燿華、高技等，也都有 3-6% 不等的跌幅。

景碩 8 月合併營收 32.97 億元，月增 5.77%，年增 47.69%，改寫歷史新高；累計前 8 月營收 223.66 億元，年增 29.49%，續創同期新高。

南電 8 月合併營收 47.24 億元，月減 3.21%，年增 29.93%，仍創歷史單月次高紀錄，載板營收占比約 8 成；累計前 8 月營收 329.46 億元，年成長 37.08%，也創歷年同期新高。