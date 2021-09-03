機師兒確診高度懷疑是Delta病毒 桃園強化二級警戒至9/9

長榮航空日前有 1 名機師突破性感染 Delta 病毒，今 (3) 日又傳出 2 名機師確診，其中 1 人的小孩也染疫，指揮中心高度懷疑是 Delta 病毒，因此，即日起至 9 月 9 日，強化桃園市第二級警戒相關措施，集會活動人數上限降為室內 50 人、室外 100 人。

新冠肺炎 Delta 變種病毒威脅台灣社區，指揮官陳時中指出，今天新增的案 16119 及案 16120 為長榮確診前艙機組員，赴澳洲執勤返台 2 天後採檢為陽性，目前已匡列 75 人居家隔離，並進行 PCR 檢驗。

陳時中，已知 1 人陽性 (案 16122)，為 1 名機師的 10 多歲兒子，Ct 值甚至只有 11，病毒量相當高，因此，這個案例需要謹慎一點，高度懷疑是 Delta 病毒。

這名機師小孩就讀桃園 1 所高職，其匡列同學將集中檢疫 14 天，依照日前桃園市長鄭文燦指示「1 人確診全校停課」原則，3 日下午起該校停課，衛生局人員已進駐校園，針對 2154 名師生進行 PCR 採檢。

為因應境外移入 Delta 變異株疫情，指揮中心宣布自即日起至 9 月 9 日，桃園強化二級警戒。集會活動人數上限降為室內 50 人、室外 100 人，若超額得提防疫計畫，報請桃市府核准後實施；桃園市賣場與超市須加強人流管制；醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限 1 人。

指揮中心指出，因應本次透過定期監測檢出機師確診事件，原訂 9 月 15 日起實施的強化機組員檢疫規定，將提前至即日起全面實施，為求慎重，也將回溯及召回過往 14 天 (8/21 至 9/3) 曾執飛該航線的機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。