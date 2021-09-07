無懼IC缺料 國巨8月營收98億元 創35個月新高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 8 月營收 98.05 億元，月增 0.4%、年增 34.4%，改寫 35 個月新高；累計前 8 月營收 710.44 億元，年增 88%；國巨表示，雖然有台幣匯差及供應鏈受 IC 零組件缺貨影響，但 8 月營收仍維持正向動能，整體需求穩健。

國巨指出，全球疫情延燒未止且不確定性高，IC 零組件短缺難免造成如車用客戶端出貨遞延，但整體訂單動能持續正向，並盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。

國巨集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 也公告 8 月營收 15.1 億元，月減 1.5%、年減 3.5%；累計前 8 月營收 120.57 億元，年增 6.9%；若扣除因帛漢及旺詮股權轉換案的影響，奇力新 7 月營收年增 11.2%、累計前 7 月年增 19.9%。

奇力新表示，8 月營收較上月減少，主要為部份客戶受 IC 缺料影響而減少拉貨，不過，車用相關產品出貨仍持續向上，市場需求保持穩定。

另一被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 同樣受到缺料影響，8 月營收 14.42 億元，月減 3.7%、年增 8.7%；累計前 8 月營收 117.49 億元，年增 25.1%。