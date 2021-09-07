台股「疫」亂心慌險守季線 外資連3買 三大法人買超24.34億元

隨著本土疫情升溫，台股今 (7) 日開高走低，一度摜破季線支撐，晶圓雙雄出現獲利了結賣壓，由貨櫃三雄領軍撐盤，防疫概念股人氣同步回籠，終場指數仍下跌 66 點，收在 17428 點，失守 5 日線，內外資持續對作，三大法人合計買超 24.34 億元。

美股周一休市，加權指數交投偏淡，成交值僅 3343 億元。觀察籌碼面變動，外資連續 3 個交易日買超，今天敲進 61.59 億元；投信則賣超 15.58 億元；自營商也續賣 21.57 億元，三大法人合計買超 24.34 億元。

晶圓代工龍頭台積電連漲多日後，今天股價回檔，終場下跌約 1.3%，收在全場最低 623 元；聯電 70 元關卡得而復失，跌幅擴大至 2.4%，收在 68.2 元；不過，世界先進表現有撐，尾盤吸引資金進駐，翻紅上漲近 4%。其他電子股包括鴻海、大立光、日月光投控、瑞昱等，今天賣壓都很沉重。

IC 設計指標股聯發科上漲 0.8%，但相關族群普遍遭到調節，偉詮電、創惟、新唐落入跌停，MCU 廠松翰、凌通、盛群等也有 3-5% 的跌幅；IP 廠智原、記憶體 IC 設計廠鈺創、觸控 IC 廠禾瑞亞等，均重挫逾半根停停板。

航運股止跌回升，萬海今天除權息，每股配發現金股利 1 元、股票股利 1 元，股價強勢攻上漲停 209.5 元，填權息率超過 9 成；長榮、陽明二大貨櫃航商分別大漲 8%、6%。疫情升溫帶動宅經濟概念股人氣回籠，宅配通、嘉里大榮連袂亮燈漲停。運輸類股人氣爆棚，終場大漲逾 6%，成交比重回升至近 30%。

桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆，引發投資人擔憂，防疫概念股重回多頭指標，包括康那香、恆大、美德醫療 - DR、毛寶、亞諾法、寶齡富錦等，股價均亮燈漲停，高端疫苗急拉漲逾半根停板，二大電商富邦媒、網家漲勢也相當猛烈，網家尾盤更是直攻漲停。