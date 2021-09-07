航運股撐盤 台股跌66點收17428點 失守5日線

Delta 變種病毒對本土威脅升溫，引發市場擔憂，台股今 (7) 日開高走低，一度摜破季線支撐，晶圓雙雄出現獲利了結賣壓，由航運股領軍傳產撐盤，防疫概念股也成為資金避風港，終場指數下跌 66.43 點，收在 17428.87 點，失守 5 日線，成交值 3343.89 億元。

晶圓代工龍頭台積電連漲多日後，今天股價回檔，終場下跌約 1.3%，收在全場最低 623 元；聯電也湧現賣壓，70 元關卡得而復失，終場跌逾 2%；不過，世界先進表現有撐，尾盤吸引資金進駐，翻紅上漲近 4%。

其他權值股方面，鴻海、瑞昱、大立光、日月光投控等，今天賣壓都相當沉重；台塑四寶 8 月營收站穩高檔，今天由台塑領軍上漲 1.7%，南亞、台化同步翻紅；金融股互有漲跌，富邦金、台新金等均上漲逾 1%；面板雙虎跌深反彈，友達大漲 3.8%。

航運股回神，萬海今天除權息，每股配發現金股利 1 元以、股票股利 1 元，強勢攻上漲停價 209.5 元，填權息率超過 9 成；長榮、陽明二大貨櫃航商，分別大漲 8%、6%。疫情升溫帶動宅經濟概念股人氣回籠，宅配通、嘉里大榮今天連袂亮燈漲停。運輸類股人氣爆棚，終場大漲逾 6%，成交比重回升至近 30% 。

工具機雙雄吸引買盤湧入，上銀 8 月營收創 2018 年 11 月以來新高，獲 3 家外資維持買進評等，目標價上看 540 元，今天股價大漲逾半根停板，最高來到 341 元；亞德客 - KY 也回神勁揚 5%，收在 882 元，帶動上市電機機械類股指數終場上漲 1.7%。

桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆，引發市場擔憂，防疫概念股重回多頭懷抱，包括康那香、恆大、美德醫療 - DR、毛寶、亞諾法、寶齡富錦等，股價均亮燈漲停，高端疫苗急拉漲逾半根停板，二大電商富邦媒、網家漲勢也相當猛烈，網家尾盤更是直攻漲停。