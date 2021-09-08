【Wen姐筆記】蘋果抗疫情？周選結算 外資本土莊家各有算計

台灣新冠本土疫情確診增加，再度對台股走勢造成干擾? 法人買盤只剩外資持續力挺，本土法人轉為賣超，加權指數以 17428.87 點作收，成交值縮至 3378 億元。美股在蘋果 iPhone 13 新機即將亮相的激勵下，由蘋果領軍，那斯達克指數獨秀，續創新高，台股也可望上演蘋果概念股對抗疫情的走勢? 以周選擇權籌碼布局來看，外資與本土莊家各有算計，投資人仍得留意，以免被當韭菜! 多空強弱分界為 17445 點。關鍵點位為 17333、17384 與 17520 點。

大盤昨日北上雖遭遇調節賣壓，所幸成交量縮，收盤價仍力守 17400 點關卡，9 月經過 5 個交易日，這也是多方最重要的防守城池，兩端哨站為 17384 與 17416 點，只要守穩，多方仍有機會再北上。當然最好能夠收復 17445 點與 17500 點城池，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，而 17555 點站穩，才可取得 17700 點挑戰權，則是多方已經連續 2 日挑戰，都未能完成的任務! 17600 點與兩端哨站

為 17588 與 17616 點，多方必須站穩，才算整軍完成，北上大軍才有機會再度開跋!

但如 17384 點未能守穩，南端兩個戰略灘頭堡為 17366 與 17333 點，如回測 17300 點城池，兩端哨站 17313 與 17282 點，這也是近日選擇權莊家新增布局的防守區，如棄守需提防空軍再次來襲! 如棄守再回測 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如再棄守 17153 點，則再次進入月線保衛戰! 17100 點城池與兩端哨站 17123、17077 為多方 17000 點前哨戰最後防線!

外資昨日買盤力道減緩，但本土籌碼相當一致，本土法人以及融資都站在調節一方。大盤昨日棄守五日線，北上攻勢有休息轉為回檔意味，投資人須提高警覺! 而在個股部分，也出現高低檔位階個股不同調情況，總之高檔爆量勿追高，低檔個股必須出現 3 日不破低、站上 5 日線，才有機會進入反彈! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)