半導體製程耗材需求強 華立估今年營收、獲利寫新猷

半導體材料通路商華立 (3010-TW) 受惠半導體先進製程關鍵耗材、5G 高頻基板及 IC 載板製程用高解析度乾膜等相關需求強勁，首季稅後純益達 6.69 億元，季增 39%，年增 83.2%，每股稅後純益 2.58 元，創下歷史次高，展望全年，法人看好，華立全年營收、獲利可望再寫新猷。

華立第一季營收 162.8 億元，季增 3.51%，年增 31.8%，毛利 14.38 億元，締造單季最佳紀錄，季增 9.5%、年增 43.1%，毛利率 8.83%，季增 0.48 個百分點，年增 0.69 個百分點，營益率 4.46%，季增 1.28 個百分點，年增 1.02 個百分點，稅後純益 6.69 億元，季增 39%，年增 83.2%，每股稅後純益 2.58 元。

華立指出，第一季由於費用控管得宜，營益率達 4.46%，創下十年來單季新高，稅後純益則隨著本業及轉投資標的表現亮眼，達 6.69 億元，寫下歷史新高。

華立看好，高效運算、車用、手機與物聯網所有平台的需求熱度都較年初時更旺，公司身為全球晶圓代工龍頭大聯盟成員，隨著客戶不斷調高資本支出增加產能，也將緊抓此波新科技熱潮，全力供應前段製程耗材光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP 研磨液擴大市占，挹注全年營運。