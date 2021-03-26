華立去年EPS 8.03元創新高 擬配4元現金股利

半導體材料通路商華立 (3010-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠半導體景氣熱絡，各大晶圓代工廠產能吃緊，華立半導體前段材料如光阻液、電子級化學品及特殊氣體銷售同步暢旺，推升獲利創下歷史新高，每股純益達 8.03 元。

華立董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 4 元現金股利，配發率約 50%，另以資本公積轉增資，每股配發 0.2 元股票股利。

華立去年第四季營收 157.32 億元，季減 2.65%，年增 12.24%，毛利率 8.35%，季增 0.38 個百分點，年增 0.97 個百分點，營益率 3.18%，季減 0.76 個百分點，年增 0.61 個百分點，稅後純益 4.38 億元，季減 31.14%，年增 41.29%，每股稅後純益 1.88 元。

華立去年營收 590.81 億元，年增 8.04%，毛利率 8.13%，年增 0.48 個百分點，營益率 3.57%，年增 0.69 個百分點，稅後純益 18.59 億元，年增 31.29%，每股稅後純益 8.03 元。

華立 2 月營收 45.25 億元，月減 22.58%，年增 40%，累計前 2 月營收已突破百億元，達 103.7 億元，年增 38.18%。