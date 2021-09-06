台積電硬拉大盤 航運就像變了心的女友回不來了嗎?

<大盤動向>

受到美國非農就業數據爆冷影響，指數今天開低走高又翻黑，盤中最高來到 17,633.67 後，權值股開始湧現賣壓，尾盤翻黑收 17,495.30，下跌 21.62 點，成交量為 3,733 億元，守住季線、5 日線，三大法人今日合計買超 82.69 億，外資再買 96.02 億元，投信反手賣超 12.51 億元，而台指期未平倉方面，外資又回補 3,523 口空單，就技術面來看，台股短線上若能站上 8/5 起跌點的開盤價 17,625，則萬八可期，而支撐的話，季線在近幾日來看有明顯支撐，因此短線上可作為第一道防守點位。

<類股動向>

電子族群資金成交比重連 3 日穩住 6 成，上漲 0.34%，其中半導體族群佔比接近整體台股的 5 成，今日半導體指數上漲 0.77%，由此可知在整體電子族群中，半導體是相對強勢的，今日大盤下跌 21.62 點，而大盤扣除台積電則是下跌 114.93 點，可推估出台積電目前 1 元可影響大盤約 8.5 點，因此連帶影響今日中小個股普遍回檔。

在權值股方面，晶圓雙雄尾盤賣壓出籠，# 台積電漲幅收斂致 1.77%，而 #聯電則是翻黑下跌 0.14%，其餘電子權值股如 #鴻海、# 聯發科等跌幅皆在 1% 以上，其中又以聯發科 - 2.5% 跌幅最重，而這主要是受到國內外券商降評影響，其中凱基主要降評理由是基於 2022 年中低階智慧型手機價格以及 5G 成長恐將趨緩，進一步影響其明年獲利，同時，國外研究機構也表示， 5G 應用處理器方面，在 2022 年聯發科恐將被高通超車。

在今日強勢類股方面，ABF 載板今日依舊強勁，# 南電、# 景碩分別上漲 6.21% 以及 4.57%，唯獨 #欣興下跌 0.32%，而生技醫療族群今日也相對強勢，受近期變種病毒來勢洶洶，毛寶、美德醫雙雙攻上漲停，康那香、安特羅漲幅也均超過半根停板，包含永光、恆大、瑞基、雃博、合一、國光生、亞諾法均力守盤上。

<航運>

在航運方面，今日再度全倒，貨櫃三雄股價表現疲弱，長榮、陽明、萬海分別下跌 5.98%、6.22% 以及 4.95%，在散裝族群方面，指標股四維航今日下跌逾 8%，其餘散裝類股如裕民、中航、慧洋、正德等，今日跌幅皆在 3% 以上，從下圖可得知，自 8/24 日起，航運類股指數開始與大盤背離，並且成交比重雪崩式下滑，本周已剩不到 2 成，如我之前所說的，在上上週股市大跌後，電子即將展開軋空行情，並且航運將校正回歸，如今都一一驗證。

資料來源 : 元大點金靈

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