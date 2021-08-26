〈振興加碼〉台塑四寶贊助 經濟部500元好食券加碼至400萬份

行政院今 (26) 日說明「五倍券」振興方案規劃方向，各部會也接力推出加碼方案，經濟部擬推出 500 元「好食券」，協助餐飲、糕餅業及夜市等中小企業度過疫情難關，台塑四寶也響應中小企業紓困振興，捐贈 10 億元，也讓發放張數從原規劃 200 萬份倍增至 400 萬份。

經濟部表示，台塑總裁王文淵日前親自致電給經濟部長王美花，希望在疫情期間展現企業社會責任，因此旗下台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 聯合捐贈 10 億元，由經濟部專款用於中小型店家紓困振興。

經濟部進一步指出，原先規劃振興預算共有 10 億元，預計發放 200 萬份好食券，但加計台塑集團捐款的 10 億元後，預計總發放份數將從原規劃 200 萬份增加到 400 萬份，都將用於餐飲、糕餅業、夜市小店家振興加碼。

經濟部表示，餐飲業中有 99.6% 為中小企業與店家，受防疫三級警戒禁止內用、民眾減少外出影響，受創嚴重，據統計處資料顯示，今年 6 月餐飲業營業額年減 39.9%，創下有統計資料以來最大減幅，夜市小店家、糕餅、伴手禮業者，也因遊客減少，受創嚴重。

配合行政院提振內需消費政策，經濟部將推出好食券加碼優惠，經濟部說明，民眾只要綁定數位五倍券，除政府發給的 5000 元消費額度外，民眾僅需要先在餐飲、糕餅店家、夜市 / 市場等小微店家、攤商消費 500 元，即有機會再獲得 500 元好食券加碼回饋。