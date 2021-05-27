疫情衝擊產業面臨挑戰 機械公會向政府提五大建言

受疫情衝擊，機械產業面臨挑戰，機械工業同業公會針對會員進行調查，並以原物料上漲、缺工、不能停工等五大議題，向政府提出產業建言。

理事長魏燦文表示，近期機械產業接單暢旺，但原料與零組件價格連番上漲，又延遲交貨，嚴重影響機械業生產進度；據機械公會調查指出， 96.5% 廠商反映原物料價格上漲，73.3% 表示原物料交期不定或有延遲交貨現象，其中有 39.5% 廠商反映原物料價格漲幅甚至達 30-50%。

魏燦文呼籲政府相關單位，盡速建立供需媒合平台，協助產業進行協調，並調查價格是否哄抬，以協助機械產業能如期生產。

除原物料漲價及延遲交貨問題外，魏燦文指出，面對嚴峻疫情，產業多數面臨缺工問題，高達 69.8% 廠商反映缺工情況，建議政府於疫情影響期間，適度放寬勞動出勤及加班時數限制，以利廠商配合防疫政策下，仍可維持生產進度。

若疫情持續擴大，進入四級警戒狀態，機械公會建請政府考量讓企業自主提出防疫計畫，及早與相關產業研商，在一定條件下同意無須全面停工，以維持產業能生存的基本量能。

魏燦文指出，機械產業為我國第三個兆元產業，約 75% 產品直接出口國外，為重要經濟命脈之一，建請政府能考量產業特性，在一定防護作業下給予優先列入不停工行業，以避免我國機械產業在國際供應鏈中斷鏈，給予競爭對手國可乘之機。

若疫情持續延燒，造成無法進行正常的商務活動，為維持企業持續營運，機械公會建請政府持續協助中小企業廠商進行紓困或規劃減稅，以協助廠商度過難關。

此外，機械公會也建議政府盡速規劃疫苗施打計畫，並鼓勵企業配合，以維持勞工健康與維持機械產業正常運作。