補庫存行情有望延續至明年初 凱基聚焦四大題材

凱基投顧今 (6) 日出具最新研究報告指出，由於全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，看好補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預期四大題材補庫存行情將最顯著，包括蘋果 iPhone13、雲端 / 資料中心、汽車電子 / 自行車、成衣 / 製鞋等，有望扮演帶動年底前大盤上攻的領頭羊。

凱基投顧追蹤全球產業上下游最新庫存數據顯示，全球半導體廠下半年庫存除了因 iPhone13 換機效應帶動的正常備貨，讓手機應用半導體拉到平均水準以上約 0.9 個標準差之外，伺服器和電競應用的 GPU 半導體較平均低於 0.7 個標準差、汽車應用半導體較平均低於 0.8 個標準差。

同時，歐美經濟解封也使全球運動休閒服飾和自行車品牌廠庫存偏低，各項數據均顯示，終端需求維持強勁。

凱基投顧指出，當景氣衰退時，製造商通常會將補庫存水位降到正常值 2 個標準差以下，而當景氣回升時，製造商補庫存水位會升到正常值 2 個標準差以上，屆時才達補庫存週期最高峰。

然而，美國製造商儘管補庫存已持續超過 1 年，但庫存始終無法提高到過往高峰水位，加上下半年正迎來汽車、消費性電子和服裝等採購旺季，預期本波補庫存行情將至少延續到今年底或明年。

對於科技產業，凱基投顧維持下半年長多看法不變，TV、Chromebook、消費性 NB 市場需求雖轉弱，但多項因素將支撐下半年拉貨動能。

首先，是即將發表的蘋果 iPhone 13，預期掀起新一波換機潮，其次是商用 NB 需求仍維持強勁，伺服器也進入下半年的新平台換機週期，最後是汽車電子的應用逐漸開花結果，預期歐美客戶的補庫存需求，將推升未來整體營運動能。