配息大躍進 外資搶除息行情 金融ETF股東數連7周增加

根據公開資訊觀測站資料顯示，今 (2021) 年台灣整體金融業合計將發放新台幣 2157 億元現金股利，較去年成長 7.53%，優渥的現金股利促使外資買盤大舉進駐金融股，就連元大 MSCI 金融 ETF(0055-TW) 因為一次網羅多檔頂尖金融股，成為存股族最愛，股東人數已連 7 周增加。

根據公開資訊觀測站資料顯示，金融業今年預計發放股利總額排行榜第一名與第二名的國泰金與富邦金預計各自發放超過 300 億元股息，第三名與第四名的兆豐金與中信金將分別發放超過 200 億元股息，第五名到第七名的元大金、第一金與合庫金也分別發放超過 100 億元股息，龐大現金股利也讓金融股成為外資與存股族追捧焦點。

8 月底開始，外資買盤大舉回籠金融股，讓一向穩健的金融股變飆股，統計近 5 日外資買超排行，包括國泰金、新光金、中信金、華南金、永豐金、開發金、兆豐金、第一金、富邦金等通通榜上有名。

隨著聯準會縮表預期提升，金融股吸引力大增，元大投信 ETF 研究團隊表示，營運穩健且身為特許行業的金融股不只深受台灣投資人喜愛，外資法人近年也大力加碼，其中管理逾 1.2 兆美元的挪威央行主權基金加碼力道特別驚人，從各公司財報可以看出該主權基金已成為國內 11 家金融股的前十大股東，凸顯價格位階較低兼具優秀股利率的台灣金融股逐漸成為外資布局重點。

台灣金融業長期經營穩健，近年受惠財富管理業務快速茁壯，且海外投資大幅貢獻獲利，同時台股交易熱絡，整體產業獲利連年成長，推升股價表現一路向上，帶動 MSCI 台灣金融指數今年以來報酬率達 29.37%，大勝台灣加權股價指數的 19.24%。元大投信 ETF 研究團隊表示台灣金融股仍具價值優勢，根據彭博資料顯示 MSCI 台灣金融指數本益比僅約 9~10 倍，相較 MSCI 全球金融指數約 12 倍還要更便宜。

不過投資金融股並不容易，金融股財報相較其他企業來說更顯複雜，資產負債表解讀方式也非常不一樣，且保險、證券、銀行等金融機構商業模式迥異，需要相當產業研究經驗方能從中挑選績優股，元大投信 ETF 研究團隊建議，投資人可以透過金融 ETF 搭上股息「特快車」。