首樁監理沙盒實驗退場 易安聯外籍移工匯兌業務退場

金管會今 (3) 日宣布，香港商易安聯公司申請的「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可，因無法在期限內補正相關文件，因此駁回其申請，相關創新實驗將自 4 日起退場，這也是首宗退場的監理沙盒機制。

金管會表示，易安聯是在 2019 年 1 月 31 日取得金管會核准辦理創新實驗，並在同年 4 月 30 日開辦外籍移工匯款服務實驗，因具普惠金融效益，金管會在同年啟動修正電子支付機構管理條例程序，該條例及授權的子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法自今年 7 月 1 日生效。

金管會表示，考量相關業務已有明確法源依據，應回歸依法辦理程序，今年 4 月 28 日核准易安聯延長辦理實驗時，並附條件要求該公司須在 7 月 31 日前依前揭條例及本辦法規定向本會申請業務許可，若未申請、或申請後取得許可，或是遭駁回，則創新實驗應終止。

易安聯公司已在 7 月 30 日遞件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，但未依本辦法規定檢具指撥營運資金的證明文件，金管會要求該公司須在 8 月 31 日前補正相關書件。

金管會表示，易安聯公司因無法在 8 月 31 日前完成補正，因此駁回易安聯公司之申請，4 日起將啟動創新實驗退場機制。

而考量易安聯的客戶眾多且有國外合作夥伴，為保護實驗參與者相關權益，將給予一個月緩衝時間處理退場事宜，但 4 日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至 10 月 3 日止，10 月 4 日起則應完全終止實驗，不得辦理任何匯兌業務。