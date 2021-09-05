Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？

親自體驗 Arbitrum 和 Optimism 後，我們發現其普通轉賬成本約爲 L1 一半，Uniswap V3 交易成本僅爲 L1 十分之一。

撰文：潘致雄

由 Offchain Labs 推出的以太坊擴容方案 Arbitrum One 終於正式對外開放使用，而和它技術上相近的擴容方案 Optimism 也早已針對部分應用開放了使用，用戶現在可以在以太坊主網體驗這兩個網絡的一些 DeFi 應用了。

經過實際的體驗，這兩個網絡的交易成本的確相比以太坊主網便宜了很多，低至主網的不到十分之一，甚至有部分交易僅爲主網的三十分之一，不過相比此前兩個團隊預計的情況還存在約 10 倍的空間。

很多 DeFi 項目已經在 Arbitrum One 上線，比如 Uniswap V3、Celer 推出的跨鏈支付網絡 cBridge、借貸協議 WePiggy、交易協議 Balancer、永續合約交易平臺 MCDEX V3、衍生品平臺 SynFutures 等。另外像 imToken 和 Go Pocket 等移動端錢包也都已支持 Arbitrum One。

而此前 Uniswap V3 和 Synthetix 也已經上線 Optimism 網絡有一段時間了。由於 Uniswap V3 是目前兩個網絡均上線的 DeFi 協議，所以可以用它作爲交易成本的對比。

不過由於交易的 Gas 計算方式會被用戶的地址、交易複雜度、短時間價格波動、L2 的滯後性等多個因素影響，所以僅能作爲參考。

三個網絡 Gas 消耗計算方式不同

雖然 Optimism 和 Arbitrum 都可以做到某種程度的 EVM （以太坊虛擬機）兼容，但是還是和主網上的 Gas 計算方式有所不同。所以在對比這些網絡的成本時，是無法直接使用 Gas Used 這個參數的。

比如說，以太坊主網的普通轉賬的 Gas 消耗是固定的 2.1 萬，但是在 Arbitrum 上的 Gas 消耗是 64.4 萬，在 Optimism 上是 88 萬。具體的 Gas 消耗的計算方式，可以參考官方的一些文檔，而且 Gas 的計算方式可能也會隨着網絡被更多人使用後，進一步優化調整。

Optimism 上 ETH 轉賬的 Gas 消耗爲 88 萬

所以本文的體驗對比以及具體的 Gas 消耗是儘可能在同一時間內進行同類交易後統計得出的，但是這可能會存在一些誤差。

Optimism：

https://community.optimism.io/docs/developers/fees.html

Arbitrum：

https://developer.offchainlabs.com/docs/arbgas

進入 L2 網絡的成本：Optimism 爲 Arbitrum 的 2 倍

用戶在使用 L2 的應用之前，需要將自己在 L1 上的資產通過「網關」或者「橋」的方式充值到 L2 網絡中，然後纔可以與 L2 版本的應用進行交互。

Arbitrum 的代幣「橋」

而這個進入 L2 的成本在如今 Gas Price 不到 100 Gwei 的水平下，可能需要幾十美元左右的成本，約爲以太坊主網 ETH 轉賬的 4 倍至 10 倍。

由於進入 L2 網絡的成本是發生在以太坊 L1 上的，所以可以直接用 L1 交易中的 Gas Used 參數進行比較。以 ETH 轉入 L2 爲例：

Arbitrum 的網關的 Gas 消耗量爲 9.1 萬（約 30 美元）；

Optimism 網關的 Gas 消耗量爲 21 萬（約 70 美元）；

以太坊主網中 ETH 轉賬的 Gas 消耗量爲 2.1 萬（約 7 美元）。

普通轉賬的成本：約爲 L1 的一半

同一網絡中的資產轉移也是非常常見的用戶場景，比如 Arbitrum 用戶之間的轉賬、Optimism 用戶之間的轉賬、以太坊 L1 上用戶之間的轉賬。

以 ETH （3500 美元）資產爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：

Arbitrum 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000716 ETH （2.5 美元）；

Optimism 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000838 ETH （2.9 美元）；

以太坊主網的轉賬爲 0.001995 ETH (7 美元)。

Uniswap V3 的交易：僅 L1 的十分之一

Uniswap V3 是目前部署在以太坊 L1、Optimism 和 Arbitrum 三個網絡的 DeFi 交易協議，雖然他們部署的代碼可能不完全相同，但還是可以作爲一個參考。

以固定數額的 ETH （3500 美元）交易爲 USDT 爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：

Arbitrum 交易的成本約爲 0.00122 ETH （4.30 美元）；

Optimism 交易的成本約爲 0.0012648 ETH （4.4 美元）；

以太坊主網交易的成本約爲 0.01771 ETH （62 美元）。

爲 Uniswap V3 增加流動性：Optimism 優勢明顯，僅 L1 的三十分之一

Uniswap V3 提供流動性後會鑄造 ERC-721 的 NFT，這是一個和上述幾種交易完全不同的交易類型。

Uniswap V3 在 Optimism 上的 TVL 和交易量數據

以提供 ETH （3500 美元）和 USDT 的流動性爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：