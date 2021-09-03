農產品價格上揚 美國農民收益寫8年高點

美國農業部周四 (2 日) 表示，今年美國農民的淨收入預計將成長 19.5%，達到 1130 億美元，為 8 年高點，這與 2 月份對利潤下降的預測形成強烈對比。

美國玉米和黃豆價格今年春天飆升至 8 年高點，儘管聯邦政府的援助款項正在減少，但農民的財務前景已經明朗。

整體農作物價格已從 5 月份達到的峰值回落，但由於全球供應緊張和來自中國的進口強勁，幫助價格仍在高點附近徘徊。

本周主要農產品期貨價格下滑，不過周四有所反彈，黃豆、玉米及小麥期貨價格均小漲，每周的出口數據也略優於預期。

農業部稱，不斷增長的利潤刺激了美國農民對土地、曳引機和農具的需求，並推動了農村城鎮的經濟發展。

穆迪在最新報告中表示，美國農業部的最新預測對 Deere & Co (DE-US)、AGCO Corp (AGCO-US) 和 CPM Holdings 等設備製造商是正向的。

近年來，農民依靠聯邦政府的援助款項，來抵消與美中貿易戰和疫情相關的經濟損失。然而，根據美國農業部的數據，由於 COVID-19 救濟減少，預計 2021 年政府直接支付將下降 38.6% 至 280 億美元。

農業部數據顯示，今年農民的生產費用名義上將增加 7.3%，至 3835 億美元。農業部表示，隨著美國消費者努力應對一系列產品的通貨膨脹，預計幾乎所有類型的支出都會增加。