OKI印表機生產撤出中國 移往泰國和日本

《日本經濟新聞》2 日 (週四) 報導，日商 OKI(6703-JP) 將於 10 月結束在中國的印表機和多功能事務機生產，屆時廣東深圳工廠也將關閉，相關生產移往泰國和日本。

OKI 未來會把資源集中在可與競爭對手做出差異化的小型印表機等產品，產品種類將縮小至原先的 1/4。由於企業無紙化和在家工作等緣故，辦公室的印刷需求降低，OKI 決定將印表機和多功能事務機的生產撤出中國，以改善獲利結構。

OKI 子公司沖電氣實業的深圳工廠成立於 2001 年，所生產的彩色印表機產品於 2002 年開始供應給全球市場。在業績最旺的 2009 年度產量曾達到 44 萬台，但到了 2020 年度只剩下 11 萬台。該工廠有 750 名員工，預計在今年內解聘，只留下負責調度工作約 10 名員工。

OKI 已在 9 月 1 日通知員工將關廠。由於中國工資大幅上揚，深圳廠獲利表現也受到嚴重影響。

未來銷往全球市場的印表機和多功能事務機，生產作業將轉由 OKI 的泰國子公司負責，部分維修料件的生產則改在日本福島工廠。預估每年最多可省下 15 億日圓的固定費用支出。

此外，OKI 仍將持續在中國提供印表機的銷售及維修服務。