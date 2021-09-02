玉山銀連4年獲亞洲企業商會「負責任商業領袖獎」 董座黃男州創最佳紀錄

國際知名的非政府組織《亞洲企業商會》（Enterprise Asia）於今 (2) 日公布「2021 亞洲企業社會責任獎」獲獎名單，玉山銀行董事長黃男州榮獲「負責任商業領袖獎 (Responsible Business Leadership)」，是該獎項設立以來首位連續 4 年獲獎的企業領袖，為亞洲最佳紀錄，顯示玉山長期努力投入企業社會責任及永續經營的成果。

「亞洲企業社會責任獎」舉辦迄今已逾 10 年，號召超過 19 個亞洲國家的企業參與，表彰在 ESG(環境、社會及公司治理) 領域表現良好的企業。玉山積極將 ESG 結合金融本業，並攜手外部夥伴擴大正向影響力，4 度蟬聯「負責任商業領袖獎」。獎項審核涵蓋多元面向，包含企業領袖的領導力、影響力以及危機應變能力，也納入組織在環境保護、人力資源及社會福利等 ESG 面向的表現。

玉山銀行董事長黃男州推動玉山永續發展委員會落實公司治理、社會公益、環境永續、人權維護及永續金融等各個面向，同時玉山也持續接軌國際，將聯合國永續發展目標 (SDGs) 納入公司策略，各項業務遵照赤道原則、責任銀行原則等國際準則進行發展，致力實踐企業社會責任。

因應氣候變遷議題，玉山從自身做起，以升溫 1.5°C 為基礎設定減碳目標，承諾在 2027 年前將國內自有大樓改建成綠建築、2030 年前國內據點 100% 使用再生能源、2050 年前成為淨零碳排銀行。玉山也積極攜手顧客及外部夥伴擴大影響力，截至去年底承作赤道原則融資案件數、綠色債券的發行檔數及金額均為本國銀行最高，並積極推動永續連結貸款。

黃男州表示，玉山在企業經營上要持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，透過企業社會責任與經營策略的結合，致力環境保護、投入社會公益、鼓勵金融創新及發揚人文藝術等，邁向永續經營。展望未來，玉山將持續努力與精進學習，透過長期的承諾與有系統的做法，為社會創造更大的價值。