WhatsApp違反歐盟個資法 苦吞2.25億歐元罰單

愛爾蘭監管機構週四 (2 日) 以違反歐盟資料保護規範為由，對臉書 (FB-US) 旗下 WhatsApp 處以 2.25 億歐元 (約 2.67 億美元) 罰款，將成愛爾蘭在歐盟個資法上路以來給出的最貴罰單。

愛爾蘭資料保護委員會 (DPC) 認為，WhatsApp 並未充分向歐盟公民說明如何收集和使用個人數據，以及 WhatsApp 與臉書之間如何共享數據。

DPC 已要求 WhatsApp 在符合歐盟資料保護規範的情況下，調整隱私政策以及與用戶間的溝通方式。

遭 DPC 重罰的 WhatsApp 對裁罰結果並不滿意，認為有失比例原則，並計劃提出上訴。

WhatsApp 發言人稱：「WhatsApp 致力於提供安全及隱私服務，我們長期確保提供的訊息兼具透明度與完整性，未來也會持續努力。」

堪稱歐盟史上最嚴格隱私法的歐盟一般資料保護規範 (GDPR)2018 年 5 月底正式上路，監管當局有權對違法企業處以其全球年銷售額 4% 的罰款，並由企業歐洲總部所在地的監管機構負責監督。

早在 2019 年，Google 因用戶資訊透明度不足等因素，遭法國監管機構重罰 5000 萬歐元，今年 7 月，亞馬遜 (AMZN-US) 也因違反歐盟隱私法，遭盧森堡監管機構祭出 7.46 億歐元的天價罰單，