空運旺季恐面臨大混亂 運能短缺將導致運費飆升

據外電報導，航空貨運產業預期即將迎來旺季，但是在許多因素導致亞洲需求大幅超過供應的情況下，相關業者憂心，屆時運輸業將會出現大混亂，費率也將大幅飆升。

報導指出，上海疫情爆發的問題，將導致所有航空公司對機組人員和實行更嚴格的檢疫規定，地面人力將因此減少約三分之二，預期將加劇本就已經糟糕的情況。人力縮減也會導致飛往海外的客機暫時遭到限制，使得本就有限的運力進一步縮減。

有運輸業者表示，客機改裝的貨運客機是否能在未來幾週內返回，存在一個很大的問號。如果沒有人可以操作飛機，或者沒有足夠的機組人員，那麼航空公司只能被迫減少航班，這將會是一個巨大的問題，因為貨運客機在空運運能中的佔比很高。

相關業者也指出，如今包機申請獲准的難度很高，如果沒有足夠的人力來處理航班，對於空運的費率感到十分不安，因為運能的供應將遠遠低於需求。

「如果未來幾個月旺季的情況仍是如此，我們可能會看到大混亂，甚至比去年更糟。去年運輸機和包機在增加運能方面發揮了非常重要的作用，但如今兩者的供應都受到限制。」該名業者說道。

此外，他也表示，目前有一些較小的機場仍接受包機，但若是在這個旺季想要找到單純的運輸機，恐怕都會都非常棘手，因為所有運輸機都已經被合約所綁定了。