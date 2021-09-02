汽車板廠高技、定穎完成市場籌資 Q3擴產效益顯現

今年下半年汽車板市場需求不看淡，高技 (5439-TW) 及定穎 (6251-TW) 今年以來陸續完成市場籌資，兩家汽車板廠第三季營收可望在擴產及旺季加持下改寫歷史新高。

高技今 (2) 日宣布完成 7000 張的現金增資股發行案，每股以 55 元溢價發行，合計募集 3.85 億元，現增新股預計 9 月 7 日上櫃交易。

高技 7 月營收 3.14 億元，創新高，年增 56.58％，法人看好下半年傳統旺季到來，市場需求升溫，網通、車電兩塊領域客戶需求續強，帶動高技訂單暢旺，同時新產能自第三季起陸續加入貢獻，預計會再增加 30％產能，新產能效益展現下，有利於第三季營收再攀高。

高技今年成長動能來自於網通、車用、半導體應用，其中，網通主要受惠資料中心、雲端運算、高頻高速網路環境等建置需求持續成長，如伺服器、交換器等產品受惠，而高技除了主流 25G、40G、100G 等交換器續強外，400G 交換器動能也逐漸顯現，電動車方面，高技看好新能源車趨勢不變，預期未來該領域成長潛力可期。

定穎今年也完成發債籌資案，第 2 季產能為 335 萬呎，為因應客戶需求持續擴產，預計年底將增加到 360 萬呎，且還會再擴建，新產能開出如全產全銷，每月將增加營收 1 億元。

定穎指出，產能將擴大到 360 萬呎，其中汽車板比重約 50%，定穎將持續在汽車相關用板深耕，引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，但比重將維持不變。