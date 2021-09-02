裕日車全年拚3萬台銷量 年底前無漲價計畫

裕日車 (2227-TW) 今 (2) 日發表 NISSAN KICKS 哈騷版，限量 300 台，裕日車總經理蔡文榮表示，儘管前 8 月 NISSAN 加上 INFINITI 銷量約 1.86 萬台，年減約 15%，不過目前晶片供應暫時沒有問題，全年仍力拚 3 萬台銷售目標，而雖然原物料高漲，年底前也沒有漲價計畫。

蔡文榮指出，國內整體車市規模前 8 月維持正成長 1.5%，買氣算是很不錯，對 NISSAN 品牌而言，車用晶片供應暫時沒問題，但每個月都要追貨、超前部署。

蔡文榮不諱言，台灣的車廠一向不太敢漲價，因此至年底前暫無計畫，此次推出的 NISSAN KICKS 升級版，加配備不加價，期望在推出既有車款的限量版本後，帶動年輕車主加入，年底前其他車款限量版本仍將持續推出。

此外，裕日車主要轉投資金雞母東風日產受晶片短缺影響，前 8 月銷量 60 萬台，年增 6-7%，蔡文榮指出，東風日產下半年有新車上市，仍朝全年銷售達 128 萬台既定目標邁進。

NISSAN KICKS 哈騷版以限量 300 台上市，升級 17 吋潮流撞色視覺系黑鋁圈，以及配備含有前後雙錄像功能的電子後視鏡，舊換新價 74.9 萬元起。