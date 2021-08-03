疫情衝擊 裕日車Q2獲利年減5成 EPS 2.31元

裕日車 (2227-TW) 董事會今 (3) 日通過第二季財報，單季稅後純益 6.94 億元，年減 53.2%，每股純益 ( 2.31 元，累計上半年稅後純益 15.03 億元，年減 9.5%，每股純益 5.01 元。

由於本土疫情衝擊賞車來客，裕日車第二季合併營收 61.52 億元，年減 14.6%，營業毛利 7.28 億元，年減 28.77%，毛利率 11.83%，年減 2.35 個百分點，營業利益 0.35 億元，年減 57.13%，營益率 0.57%，年減 0.56 個百分點，稅後純益 6.94 億元，年減 53.2%，每股純益 2.31 元。

而裕日車上半年合併營收 140.53 億元，年減 3.51%，營業毛利 16.2 億元，年減 22.12%，毛利率 11.53%，年減 2.75 個百分點，營業利益 1.11 億元，年增 32.46%，營益率 0.79%，年增 0.21 個百分點，由於轉投資業外挹注 18 億元，年減 12%，使稅後純益 15.03 億元，年減 9.5%，每股純益 5.01 元。

裕日車指出，上半年受車用晶片短缺和疫情影響，進入下半年後，仍按計劃積極在國內車市導入新產品，NISSAN 預計第四季推出長程版 LEAF 純電動車，而 INFINITI 最快也將在第四季將導入全新 QX55SUVCoupe，持續維持穩定的營運動能。