高速傳輸股大漲後 下一個熱門股會是誰？

萬寶投顧王榮旭表示，行情暫時熄火，這波資金點火金融股、台積電等權值股，帶動大盤從低檔反彈逾千點，在量縮的情況下，既使本周越過季線，也很容易再拉回。但是美股強勢台股也沒有大跌的風險，短線充其量是漲多整理，若低量成為常態，9 月行情就不在指數，而在個股。

8 月以來我在專欄提醒，電子籌碼優於傳產，籌碼洗乾要漲很快，籌碼沒洗乾淨基本面再好也沒用。最明顯的例子就是貨櫃三雄，因為一直漲、利多一直出，但股價既使已經大漲 4 到 5 成，一樣漲不動。

6 月底 7 月初全市場瘋搶航運，當時我獨排眾議分析船上人擠人卻非好買點，後來果真大跌。既使到我原先設定的季線支撐，也不建議攤平或搶短，因為籌碼還是沒有洗乾淨。而貨櫃是傳產獲利最好的一群，若貨櫃不漲，其他散裝或原物料零星點火，能漲回前高附近的寥寥可數。

反觀電子權王台積電 () 已漲回 7 月高點 615 元，當時大盤是歷史高峰 18034 點，聯電 () 與世界 () 更早領先大盤再創新高，大象都會跳舞，股本小一點的就更不用說了。IC 設計有九檔已經創下新高，其中包括超高價的股王矽力 - KY()，電子與傳產誰是主流，股價已經說話了。

萬寶投顧王榮旭強調，台股是以電子為主軸的股市，電子權王與股王都創高，台股就沒有悲觀的理由。晶圓代工漲價，會讓產業鏈漲勢更兇，例如矽智財 IP 股王力旺 () 與台積電長期合作，權利金以每片晶圓售價為計價單位，隨著台積電大漲晶圓代工價格，力旺成為主要受益者，股價從 1200 元附近起漲，一周就飆升 500 元漲幅達 3 成，再創 1715 元新高價。IP 股比價空間拉大，上周在專欄推介智原 ()、世芯 - KY() 及創意 () 都有到法人的影子。

第三季底法人作帳對象還有專做高速傳輸的 IC 設計股，例如祥碩 (5269-YW) 最近也創下新天價 2455 元，帶動高速傳輸族群，例如譜瑞 - KY(4966)、威鋒電子 ()、創惟() 及偉詮電 () 比價空間拉大。

萬寶投顧王榮旭認為，目前資料傳輸量越來越越大，持續擴大對高速傳輸的需求，Intel 及 AMD 年底將推出新平台，全面導入 USB4 技術，最高傳輸速度每秒可達 40GB，USB4 成為未來超級傳輸介面的標準化產品，帶來的商機很龐大，祥碩、威鋒電子將搶下 ODM 與 OEM 廠新訂單，業績旺到明年。

此外，創惟第三季供貨蘋果 USB 控制 IC，蘋果下半年新品齊發之下，第三季及第四季業績大爆發。

萬寶投顧王榮旭表示，蘋果即將在本月發表新品，投信積極卡位，蘋概股除了創惟，包括景碩 ()、台光電() 及玉晶光 ()，另外透過大立光打入蘋果供應鏈，獨家供應 iPhone 鏡頭音圈馬達關鍵零組件的鉅祥() 也默默漲上來，後勢看好。

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