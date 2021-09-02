上半年金融科技投資額980億美元 創歷史新高

KPMG 安侯建業今 (2) 日發布金融科技投資趨勢半年度報告，全球金融科技在併購、創投、私募的融資規模在 2021 上半年飆至新高，在閒置投資資金儲量、金融機構及其子公司的日益多樣化下，加上金融科技創新，帶動投資金額從 2020 年下半年的 871 億美元增加至 980 億美元，刷新歷史紀錄。

報告指出，2021 上半年，金融科技的估值仍然有非常高的成長空間，因為投資者認為該領域具有吸引力，這也可能是獨角獸誕生以爆炸式增長的驅動因素，今年上半年共有 163 個獨角獸誕生；根據 KPMG 也觀察到，從財富科技、監管科技到加密資產及數位網路安全等，各種金融科技行業的交易規模都在不斷增長。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，目前金融科技產業最大的趨勢是多樣性，而有大一部分的原因是來自疫情的影響而推動的。

吳麟認為，支付領域正在超越個人對個人間的轉帳支付，解決方案涵蓋越來越多嵌入式產品、零售應用程式和生態系統平台，使支付領域在金融科技融資中處於領先地位。

KPMG 安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏說，數位交易興起，隨之而來的網路攻擊和勒索軟體也變多，數位網路安全是投資者與企業重視的領域之一，包括安全威脅、詐騙防範以外，KYC 和無密碼驗證的安控將越來越受到投資者的關注。

賴偉晏表示，投資者對監管科技的投資興趣激增，因為這個新時代使公司更難控制欺詐和合規要求，預期 2021 下半年，針對數位網路安全的年度投資將有望創下全新的紀錄。

從上半年趨勢來看，預估下半年金融科技的併購活動與企業間合作關係應將會持續，企業正積極透過併購或與大型科技公司合作擴展業務範圍，隨著 B2B 服務逐漸成熟，金融機構透過與其他環境的結合，讓銀行即服務嵌入式金融科技受到投資人更大關注。

另外，數位網路安全與加密貨幣也隨著新型產品和服務的出現，以及更大量的數位交易，將成為金融科技下一波投資的熱點。