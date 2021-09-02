關注手機，半導體，車用；IC設計重返榮耀

加權指數震盪整理，中小型股資金輪動，對多方而言很健康，目前就是等待月線走平後的翻揚，只要沒有跌破 17000 點轉空點，都還是多方控盤，操作不要追高，月線還未翻揚之前，持股比例建議 3 成左右。

這一波下跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬了；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

<航運>

運價還是上漲，缺櫃、塞港無法解決，到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，目前信心問題導致多方力道不夠延續，貨櫃三雄 (2603-TW) 長榮，(2615-TW) 萬海，(2609-TW) 陽明持續整理，以長榮為例，股價過 8/6 高點 149 元會有 W 底型態，才會有波段行情，但是上面套牢籌碼多，該如何操作？建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看 (2002-TW) 中鋼，股價過 38.5 元會有底部型態，鋼鐵股就會有春天。

<電子>

MCU 需求大爆炸，(4919-TW) 新唐，獲利會持續大爆發，投信籌碼穩定，龍哥說，新唐修正乖離率之後，股價隨時有機會再轉強，今天是不是又創高了？操作上當然不要追高，不會操作就來找龍哥。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 180%，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

接下來加權指數要轉為回升行情，指標要看半導體，IC 設計，手機以及車用；可以觀察 (2303-TW) 聯電，(3707-TW) 漢磊，(3037-TW) 欣興，(2383-TW) 台光電，(2455-TW) 全新，(3105-TW) 穩懋等等，例如，接下來 iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，(8086-TW) 宏捷科，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料等等，也開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，股價站回月線，投信剛佈局，大家可以留意。

(2303-TW) 聯電法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥在 8/23 告訴大家，聯電股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點，今天聯電又創高，再度驗證，這才叫做領先市場。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看 3189 景碩，股價創下近期新高，再度驗證，搶錢計畫第一檔順利開胡，直接大獲利，現在等待修正乖離率，不用追價。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的 (3527 聚積，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多，這是非常簡單的道理；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 279 元，大漲 80%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利；另外還可以觀察 (3031-TW) 佰鴻，(2393-TW) 億光，(2486-TW) 一詮，(3714-TW) 富采。

IC 設計重返榮耀，法人佈局 (6104-TW) 創惟，(6411-TW) 晶焱，(6415-TW) 矽力，(3443-TW) 創意，(3035-TW) 智原，(5274-TW) 信樺，(6756-TW) 威鋒電子，(4966-TW) 譜瑞，(5269-TW) 祥碩等等，今天創惟漲停創高，一切盡在不言中；驅動 IC 的需求還是大，還是供不應求，股價打回來反而可以尋找佈局機會，(3545-TW) 敦泰，前七月賺 16.98 元，全年預估 EPS 將近 30 元，本益比 10 倍就好，目標價也看 300 元，當然不是說一定到目標價，至少上漲空間較大，股價就較有保障，但是操作上要看技術面，這一波股價修正 40% 左右，屬於弱勢股，上面套牢籌碼多，不建議現在接刀子，只能觀望等待轉強。

(4961-TW) 天鈺，今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 10 倍，合理目標價 250 元，操作上要看技術面，股價修正大，屬於弱勢股，上面套牢籌碼多，不建議現在接刀子，只能觀望等待轉強。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，龍哥已經推薦車用電池兩個月了，領先市場佈局就可以簡單獲利，(4721-TW)美琪瑪大漲後，要測試月線支撐，好好觀察下一次的買點，還可以注意 (4739-TW) 康普和 (6509-TW) 聚和的輪漲。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如，(2351-TW)順德，(3003-TW)健和興，(6271-TW)同欣電等等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好。

車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，(2481-TW) 強茂，股價回測月線，這邊要觀察多方力道。

#搶錢計畫持續搶錢，台股急漲後開始震盪，操作難度增加，大家要謹慎，否則就來跟著龍哥一起搶錢，搶錢計畫第二檔和第三檔要接棒演出，一次搶兩檔，雙重享受，跟上腳步。

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